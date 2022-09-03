Анна Данилина вышла в 1/8 финала US OPEN-2022

Фото: olympic.kz

Лидер команды Казахстана по теннису в парном разряде Анна Данилина пробилась в третий круг US Open-2022, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Во втором раунде турнира в дуэте с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей она победила со счётом 6:1, 7:5 испанку Алену Большову и норвежку Ульрикке Эйкери.

В третьем круге Анне и Беатрис предстоит сразиться с Эллен Перес из Австралии и Николь Мелихар-Мартинес из США.