Анна Данилина выша в четвертьфинал US OPEN

Казахстанская теннисистка Анна Данилина вышла в четвертьфинал турнира US Open в смешанном парном разряде, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета, за трофей Данилина бьется вместе с финским теннисистом Харри Хелиоваарой из Финляндии.

За выход в 1/4 финала они сыграли против пары Алисия Паркс и Денис Кудла из США. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

В четвертьфинале Анна и Харри встретятся с Сюй Ифань из Китая и Йоран Влиген из Бельгии.

Отметим, что Данилина считается первой ракеткой Казахстана в парном разряде, занимая 29-ю строчку рейтинга WTA.