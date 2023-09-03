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Анна Данилина выша в четвертьфинал US OPEN

Сегодня, 22:18
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 22:18
Сегодня, 22:18
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Фото: olympic.kz

Казахстанская теннисистка Анна Данилина вышла в четвертьфинал турнира US Open в смешанном парном разряде,  передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета, за трофей Данилина бьется вместе с финским теннисистом Харри Хелиоваарой из Финляндии.

За выход в 1/4 финала они сыграли против пары Алисия Паркс и Денис Кудла из США. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

В четвертьфинале Анна и Харри встретятся с Сюй Ифань из Китая и Йоран Влиген из Бельгии. 

Отметим, что Данилина считается первой ракеткой Казахстана в парном разряде, занимая 29-ю строчку рейтинга WTA.

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