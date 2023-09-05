Анна Данилина вырвалась в полуфинал турнира US Open

Казахстанская теннисистка Анна Данилина одержала победу в третьем круге смешанного разряда на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке (US Open), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

В матче 1/4 финала она вместе с финном Харри Хелиоваарой обыграла пару Сюй Ифань (Китай)/Йоран Влиген (Бельгия) со счетом 7:5, 7:6 (7:2).

Имена следующих соперников еще не определены.

Анна Данилина является первой ракеткой Казахстана в парном разряде. В парном рейтинге WTA она занимает 29 место.