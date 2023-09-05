Анна Данилина вырвалась в полуфинал турнира US Open
Сегодня, 09:19
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Сегодня, 09:19Сегодня, 09:19
132Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Анна Данилина одержала победу в третьем круге смешанного разряда на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке (US Open), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.
В матче 1/4 финала она вместе с финном Харри Хелиоваарой обыграла пару Сюй Ифань (Китай)/Йоран Влиген (Бельгия) со счетом 7:5, 7:6 (7:2).
Имена следующих соперников еще не определены.
Анна Данилина является первой ракеткой Казахстана в парном разряде. В парном рейтинге WTA она занимает 29 место.
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