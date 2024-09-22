Анна Данилина выиграла турнир в Таиланде
Сегодня, 13:48
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Сегодня, 13:48Сегодня, 13:48
104Фото: ФТК
Казахстанка Анна Данилина в паре с россиянкой Ириной Хромачёвой стала чемпионкой турнира WTA 250 в таиландском Хуахине, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на пресс-службу ФТК.
В финале первые сеянные соревнования Данилина и Хромачева победили Юдис Чонг из Гонконга и Маюки Учижиму из Японии со счетом 6:4, 7:5.
Это уже 11-й трофей Анны в парном разряде под эгидой WTA. Ранее казахстанка выигрывала турниры: в Гвадалахаре (WTA 500), Сиднее (WTA 500), Окленде (WTA 250), Гамбурге (WTA 250), Варшаве (WTA 250), Гданьске (WTA 250), Румынии (WTA 250) и три трофея в категории WTA 125 в Италии и в Париже.
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