Анна Данилина выиграла турнир BeeTV 40 Women's в Астане

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В национальном теннисном центре Beeline Arena в Астане завершился турнир серии ITF World Tennis Tour "BeeTV 40 Women's" в парном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.

В финале сошлись первый и второй сеянные дуэты соревнования. Казахстанка Анна Данилина и Ирина Шиманович из Беларуси в трёх сетах в зрелищном матче одержали победу над На Лэ Хан и Су Джон Чан из Южной Кореи со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 10:7.

"Был непростой матч с элементами драмы, но если бы финал был не драматичным, то было не интересно смотреть. Ранее я уже играла против этой пары и также в финале — тогда тоже выиграли на решающем тай-брейке. Я знала, что они играют на хорошем уровне и будет тяжелый матч, надо было бороться до конца. Безусловно, хотелось поспокойнее победить, не доводить до супер тай-брейка. И поэтому очень рада, что финальный исход сложился в нашу пользу. Дома всегда приятно играть, тем более, я в Астане побеждаю во второй раз: первая победа была несколько лет назад на "Кубке Президента". Очень рада, прекрасные ощущения! Хочу сказать спасибо моей напарнице Ирине, мы провели отличную неделю. Желаю ей успехов на втором турнире, который начнется здесь в понедельник, а я уже завтра улетаю в США на два "Мастерса" — сказала после церемонии награждения Анна Данилина.

Ранее Анна Данилина и Ирина Шиманович в полуфинале в напряженном трехсетовом матче переиграли Ясмин Гимбрере и Бибиана Схоофс со счётом 4:6, 6:1, 10:5.