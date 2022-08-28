Анна Данилина уступила в финале турнира WTA 250

Фото: ktf.kz

Первая ракетка Казахстана в парном разряде в дуэте с Александрой Крунич из Сербии в матче за титул турнира в Кливленде уступила американке Николь Меличар и Эллен Перес из Австралии сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Федерации тенниса Казахстана.

Матч закончился со счётом 5:7, 3:6.

Несмотря на проигрыш в финале, казахстанка в понедельник поднимется на 19-ю строчку мирового парного рейтинга WTA.