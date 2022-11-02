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ktf.kz Сегодня, 10:23
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Фото: ktf.kz

Анна Данилина успешно стартовала на итоговом турнире года

Лидер женской сборной Казахстана, 12-я ракетка мира в парном разряде Анна Данилина одержала дебютную победу на своём первом в карьере итоговом турнире WTA, который проходит в американском Форт-Уэрте. Об этом сообщила пресс-служба ФТК, передаёт BaigeNews.kz.

В матче группового этапа Данилина с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей нанесли поражение Габриэле Дабровски (Канада)/Джулиане Олмос (Мексика) со счётом 7:5, 6:0.

Напомним, что Анна и Беатрис выступают в "Группе Пэм Шрайвер", где играют:
Габриэла Дабровски (Канада) / Джулиана Ольмос (Мексика);
Элизе Мертенс (Бельгия) / Вероника Кудерметова (Россия);
Людмила Киченок (Украина) / Елена Остапенко (Латвия).

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#спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:23
94
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