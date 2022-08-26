Анна Данилина сыграет в финале турнира в Кливленде

Фото: ktf.kz

Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с Александрой Крунич из Сербии без боя прошла в финал турнира в Кливленде (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТФ.

Пара должна была сегодня играть в полуфинале на турнире серии WTA 250, однако соперницы - лидеры посева, трехкратные чемпионки турниров Большого шлема Катерина Синякова/Барбора Крейчикова из Чехии снялись с соревнования.

В решающем матче Анне и Александре предстоит встретиться с победительницами противостояния между Сюко Аояма (Япония)/Хао Чин Чань (Китайский Тайбэй) - Николь Мартинес (США)/Эллен Перес (Австралия).