Анна Данилина стала чемпионкой турнира в Гамбурге

Фото: ktf.kz

Казахстанка Анна Данилина и россиянка Александра Панова обыграли чешку Мириам Колодзьежову и американку Анжелу Куликов в финале парного турнира WTA 250 в Гамбурге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Встреча продлилась один час и 14 минут и завершилась со со счётом 6:4, 6:2.

Это уже пятый трофей Анны в парном разряде под эгидой WTA. Ранее она выигрывала турниры: Сидней (WTA 500), Варшава (WTA 250), Гдань (WTA 250) и Париж (WTA 125).

Данилина располагается на 25-ой позиции мирового рейтинга WTA в парном разряде На сегодняшний день это лучший результат среди казахстанских теннисисток.