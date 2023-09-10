Анна Данилина прокомментировала историческую победу на US Open
Сегодня, 10:51
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Сегодня, 10:51Сегодня, 10:51
156Фото: sports.kz
Казахстанская теннисистка Анна Данилина прокомментировала победу в финале US Open-2023 в смешанном парном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В дуэте с финном Харри Хелиёваарой Анна Данилина победила в финале Открытого чемпионата США по теннису американцев Джессику Пегулу и Остина Крайчека — 6:3, 6:4.
"Я хочу поблагодарить своего партнёра. У меня нет слов. Это были замечательные соревнования! — сказала Данилина после исторической победы.
Напомним, ранее казахстанские теннисисты никогда не выигрывали турнир "Большого шлема" в миксте. За победу на US Open-2023 Анна Данилина и Харри Хелиёваара заработали по 170 000 долларов.
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