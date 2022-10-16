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  • Анна Данилина проиграла в первом круге турнира серии WTA 1000 в Гвадалахаре
instagram.com/p/Bd3HuViloE9 Сегодня, 12:19
264
Фото: instagram.com/p/Bd3HuViloE9

Анна Данилина проиграла в первом круге турнира серии WTA 1000 в Гвадалахаре

Казахстанка уступила представительнице Польши.

Казахстанская теннисистка Анна Данилина не сумела выйти во второй круг турнира серии WTA 1000 в мексиканской Гвадалахаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Prosports.kz.

В матче квалификации казахстанка в двух сетах уступила представительнице Польши Магдалене Фреш со счетом 7-5, 6-3.

За матч, длившийся час и 27 минут, Данилина реализовала два брейк-поинта из восьми возможных при шести двойных ошибках и одного эйса.

Напомним, Данилина на данный момент располагается на 21-й строчке рейтинга WTA в парном разряде, что считается лучшим показателем среди казахстанских теннисисток. 

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#теннис
Сегодня, 12:19
264
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