Анна Данилина проиграла в четвертьфинале парного турнира US Open-2024
Сегодня, 07:22
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Сегодня, 07:22Сегодня, 07:22
122Фото: Sports.kz
Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина вместе с россиянкой Ириной Хромачевой в двух сетах уступили украинке Людмиле Киченок и латышке Елене Остапенко — 6:7, 4:6, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут.
Ранее на US Open-2024 Данилина и Хромачева обыграли американок Тайру Катерину Грант и Иву Йович — 7:6, 5:7, 6:2, еще один дуэт из США Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик — 6:3, 6:4, и пару Оливия Николс (Великобритания) / Тереза Михаликова (Словакия) — 6:4, 6:4.
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