Анна Данилина пробилась во второй круг US Open
Сегодня, 13:41
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:41Сегодня, 13:41
91Фото: ФТК
Лидер команды Казахстана по теннису в парном разряде Анна Данилина пробилась во второй круг US Open, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Спортсменка успешно стартовала в смешанном парном разряде. В этой дисциплине в США Данилина выступает в паре с Харри Хелиоваарой из Финляндии.
В первом раунде они обыграли дуэт Джо Солбери из Великобритании/Габриэла Добровски из Канады - 4:6, 7:6, 10:8.
Самое читаемое
- Фермеры Казахстана на грани банкротства из-за геополитического конфликта
- Рыбакина объяснила свое решение завершить выступление на US Open-2024
- "Казахстанская Барби" сломала челюсть сопернице из Таиланда
- За взятки осужден сотрудник колонии в ЗКО
- Казахстан обыграл Австрию в матче олимпийского отбора по хоккею в Словакии