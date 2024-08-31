Лидер команды Казахстана по теннису в парном разряде Анна Данилина пробилась во второй круг US Open, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Спортсменка успешно стартовала в смешанном парном разряде. В этой дисциплине в США Данилина выступает в паре с Харри Хелиоваарой из Финляндии.

В первом раунде они обыграли дуэт Джо Солбери из Великобритании/Габриэла Добровски из Канады - 4:6, 7:6, 10:8.