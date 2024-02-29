Анна Данилина пробилась в четвертьфинал турнира в США

В Остине (США) стартовал турнир категории WTA-250. Казахстанская теннисистка Анна Данилина в паре с китаянкой Чжан Шуай обыграли своих соперников в турнире категории WTA-250 в США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

"В стартовой игре казахстанка вместе с двукратной чемпионкой турниров "Большого шлема" китаянкой Чжан Шуай одержала победу над парой Луция Бронзетти (Италия)/Сиюй Ван (Китай) со счетом 6:3, 6:0", - говорится в сообщении федерации.

В 1/4 финала Анна и Чжан сыграют с Оливией Гадеки из Австралии и Оливией Николлс из Великобритании.