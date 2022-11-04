Фото: WTA

Лидер женской сборной Казахстана, 12-я ракетка мира в парном разряде Анна Данилина потерпела поражение во втором матче на итоговом теннисном турнире WTA, передаёт BaigeNews.kz.

Казахстанка в паре с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя не смогла одолеть Веронику Кудерметову из России и Элисе Мертенс из Бельгии. Встреча завершилась со счётом 4:6, 3:6. В матче, длившемся один час и 17 минут, Данилина и Хаддад Майя набрали 39 очков, реализовали два брейк-поинта, совершили пять двойных ошибок.

В заключительном матче группы Данилина и Майя сыграют с украинкой Людмилой Киченок и Еленой Остапенко из Латвии.