Анна Данилина потерпела поражение в итоговом турнире WTA

Фото: пресс-служба ФТК

Казахстанка лишилась шанса выйти в плей-офф.

Анна Данилина с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей проиграли третий заключительный матч группового раунда итогового турнира года WTA, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.

Казахстано-бразильский дуэт уступил в упорном трехсетовом поединке Елене Киченок из Украины и Елене Остапенко из Латвии со счетом 7:6 (9:7), 4:6, 8:10.

Казахстанка лишилась шанса выйти в плей-офф. Теперь Анна присоединится к сборной Казахстана для участия в командном чемпионате мира "Кубок Билли Джин Кинг".

Ранее сообщалось, что лидер женской сборной Казахстана, 12-я ракетка мира в парном разряде, в паре с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей потерпела поражение от Вероники Кудерметовой из России и Элисы Мертенс из Бельгии.