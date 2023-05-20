Анна Данилина победила в финале "Челленджера" в Париже

Фото: Instagram/_annadanilina_

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина выиграла турнир серии WTA 125 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

С россиянкой Верой Звонарёвой Данилина в финале одержала победу над украинско-американским дуэтом Надежда Киченок — Алисия Паркс 5:7, 7:6, 14:12.

За время встречи Данилина и Звонарёва исполнили одну подачу навылет и совершили две двойные ошибки. Также казахстанка и россиянка выиграли семь очков и два гейма подряд.

Это уже четвертый трофей Анны в парном разряде под эгидой WTA. Ранее она выиграла турниры: Сидней (WTA 500), Варшава (WTA 250) и Гдань (WTA 250).

На данный момент Анна Данилина считается 26-ракеткой мира.