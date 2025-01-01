Казахстанская теннисистка Анна Данилина в паре с россиянкой Ириной Хромачевой завершили выступление на турнире категории WTA-500 в австралийском Брисбене в парном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Они проиграли японскому дуэту Суко Аояма и Эри Ходзуми со счетом 0:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Данилина и Хромачева выполнили одну подачу навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из двух. На счету их японских соперниц ни одного эйса, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.