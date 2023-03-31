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АНК выступила с заявлением по поводу провокаций в Петропавловске
Ассамблея народа Казахстана осудила провокационное заявление группы лиц от имени так называемого "Народного совета трудящихся Петропавловска", передаёт BaigeNews.kz.
"Мы, представители Ассамблеи народа Казахстана, заявляем, что территориальная целостность Республики Казахстан является незыблемой и гарантируется внутренним и международным законодательством.
Расцениваем данные действия как предательство интересов страны, направленное против конституционных устоев, безопасности, единства и стабильности в нашем государстве.
Мы - единый народ, и никому не позволим посеять вражду и недоверие в казахстанском обществе!
Подобные провокации крайне безответственны и должны жёстко пресекаться компетентными органами. Виновные должны быть наказаны в судебном порядке в соответствии с законодательством", - говорится в заявлении АНК.
Ассамблея призвала граждан не поддаваться на подобного рода акции и сохранять присущие нашему народу мудрость, выдержку, доверие и взаимоуважение – основу нашего незыблемого единства и общественного согласия.
"Казахстан – наш общий шаңырак, и все мы, где бы ни находились, представляем нашу любимую Родину, а международное сообщество знает и признаёт нас как единую и сильную нацию. Мы разные, но наше единство в многообразии. Мы никогда не отступим от этого принципа", - заключили в АНК.
Напомним, департамент КНБ по Северо-Казахстанской области начал досудебное расследование по факту размещения в соцсетях видеоролика о создании "Народного совета трудящихся города Петропавловск".
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