Предварительные итоги 30-летия АНК подводят участники XXXIV сессии, передает BaigeNews.kz.

В ожидании главного заседания сессии Ассамблеи народа Казахстана ее участники продолжают делиться с журналистами своими ожиданиями. Любовь Богнад, председатель общественного объединения "Культурный центр Беларусь" Павлодарского региона, считает АНК не просто организацией, а настоящей философией жизни человека. Уникальный институт стал местом, где каждый может выразить свои гражданские чувства по актуальным общественным и государственным вопросам.

"Мне кажется, главным сегодня будет слово "мир". Я полна впечатлений, потому что для меня это не первая сессия. Здесь сегодня аура единения присутствует уже даже при входе в это здание. Дворец независимости – уникальное место. Я слушаю нашего Президента и понимаю, что единство, конечно, во многообразии культур, этнических каких-то самобытных элементов, традиций. Потому что сегодня Ассамблея – это целая огромная семья. И в нашей большой семье, я думаю, сегодня будут произнесены самые благородные, самые добрые пожелания", - отметила Любовь Богнад.

По ее словам, юбилей АНК символично встроился в череду других праздничных дат, таких как 30-летие Конституции, 180-летие Абая и 80-летие Победы. Они тоже помогут еще сильнее сплотить казахстанцев. Такого же мнения придерживается и Гульмира Жошибаева, председатель Совета матерей АНК Алматинской области.

"АНК, я считаю, это миротворческий институт. Я, конечно, думаю, что в будущем нас ожидают какие-то новшества. Но основные цели по сохранению независимости и дружбы этносов сохранятся. Наша сила в единстве. У нас одно государство", - сказала участник сессии.

Ранее участники сессии АНК также поделились своими ожиданиями о предстоящем заседании.