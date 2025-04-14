Ассамблея народа Казахстана не только остаётся символом межэтнического единства, но и активно продвигает гуманитарные инициативы. Так, за 2024 год совокупный объём помощи, оказанной в рамках благотворительных проектов АНК, составил 1,3 миллиарда тенге. Подробнее об их деятельности - в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Когда беда приходит - АНК рядом

Одной из первых организаций, которые берут на себя координацию гуманитарной помощи неизменно выступает Ассамблея народа Казахстана. Об этом свидетельствует многолетняя практика участия волонтеров ассамблеи в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций по всей стране.

"Мы всегда первыми реагируем на чрезвычайные ситуации. Так было в Арыси, когда произошёл взрыв на складе боеприпасов. Так было и в Мактааральском районе, после прорыва дамбы. А весной 2024 года, когда масштабные паводки затопили почти половину страны, именно структуры АНК стали ядром крупной гуманитарной кампании "Жүректен жүрекке", - рассказывает Рустам Кайрыев, член АНК и председатель Союза уйгурской молодежи Казахстана.

По его словам, в течение нескольких часов по всей стране были развёрнуты штабы, а в пострадавшие регионы направлены фуры с сотнями тонн гуманитарного груза — от продуктов и медикаментов до генераторов и стройматериалов.

Волонтёры РОО "Ассамблея жастары" - почти 12 тысяч человек, сортировали помощь, укрепляли берега, обслуживали пункты эвакуации.

Хотя сам Рустам Кайрыев скромно называет себя не волонтёром, а общественно-политическим деятелем, в его работе немало волонтёрского духа.

"Ветераны, матери одиночки, малообеспеченные семьи, школьники, студенты, лица с инвалидностью, пострадавшие во время пожаров, климатических событий и всем остальным - кому нужна помощь, члены АНК и волонтеры "Ассамблея жастары", всегда протягивают руку помощи. Нам важно не просто выполнять задачи, но и придавать им смысл - философию добра и заботы о ближнем", - поделился спикер.

Он отмечает, помощь получают все, вне зависимости от возраста, пола, этноса или вероисповедания. Более того, казахстанские волонтёры участвовали в сборе гуманитарной помощи после землетрясения в Турции.

Центры "Жомарт жан": четыре направления добрых дел

Одним из крупнейших системных проектов АНК стали центры "Жомарт жан", созданные в 2024 году. В стране функционируют 21 таких центров, объединяющий 342 активных участника. Их деятельность охватывает четыре ключевых направления.

"Мектепке жол" - ежегодная благотворительная акция, которая направлена на поддержку детей из многодетных и малообеспеченных семей в подготовке к школе. Так, в 2024 учебном году в рамках данной акции более 6,5 тысяч детей получили необходимые учебные принадлежности и школьную форму, что составило свыше 260 миллионов тенге.

"Жүректен жүрекке" — экстренная помощь пострадавшим от катастроф. За время работы проекта, было направлено более 1 700 тонн продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости в пострадавшие регионы, а общая сумма оказанной гуманитарной помощи составила свыше 805 миллионов тенге.

"Мейірім" — адресная поддержка инклюзивного населения и социально уязвимых групп. На сегодняшний день, 1 320 семей и 483 человека получили материальную помощь.

"Қамқор" — направление по реализации благотворительных проектов, направленных на развитие спортивной и социальной инфраструктуры. Проект нацелен на создание условий для полноценного физического и интеллектуального развития детей и молодежи. В прошлом году, в регионах страны были созданы новые спортивные площадки, открыты центры для занятий спортом, а также оборудованы школы современными образовательными средствами.

"В целом, в сфере благотворительности в нашей стране всё хорошо. Однако, есть над чем работать: нужна большая прозрачность в некоторых организациях, больше координации. Иногда регионы получают однотипную помощь, которая потом оказывается невостребованной", - подчеркнул Рустам Кайрыев.

Он вспоминает случай, который его особенно тронул.

"Как-то раз, одинокая пенсионерка принесла пакет с продуктами в штаб. Я увидел в её поступке большое желание помочь своим соотечественникам. Это была капля в море, но, я почувствовал, сколько в этом пакете доброты и настоящей любви", - делится спикер.

АНК не просто координирует волонтерскую работу, но и формирует культуру отзывчивости. Через системные проекты, вовлечение молодежи, стратегические инициативы и философию искренней помощи она доказывает, что единство – это практика, способная менять жизни.

Автор фото: Рустам Кайрыев.