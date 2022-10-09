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  • Английский художник два года расписывал свой дом каракулями
bbc.com Вчера, 20:48
818
Фото: bbc.com

Английский художник два года расписывал свой дом каракулями

Популярный в соцсетях художник из английского Кента осуществил свою детскую мечту и полностью расписал дом каракулями, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на русскую службу BBC.

Сэм Кокс, известный как мистер Дудл, покрыл каждый сантиметр своего дома, от постельного белья до микроволновой печи, чёрными зигзагами на белом фоне.

 

Начал он со спальни, а потом перешёл к остальным комнатам.

На роспись у него ушло больше двух лет, 400 баллончиков с краской и более двух тысяч стержней для ручек.

"Наверное, это мой рай", — говорит Кокс, для которого рисование каракулей сродни медитации и полному отрешению от забот.

Фото: instagram/bbcrussian

В последние три года видео Дудла в Instagram и TikTok набирают миллионы просмотров, а в 2020-м он вошёл в топ-5 самых успешных художников в возрастной категории "до 40" на аукционах: одна из его работ ушла с молотка почти за миллион долларов.

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#искусство
Журналист
Вчера, 20:48
818
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