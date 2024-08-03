Ангелина Лукас высказалась о боксёрах-трансгендерах на Олимпиаде

Боксёрша Ангелина Лукас, которую поклонники зовут самой сексуальной спорсменкой страны и "казахстанской Барби",в социальных сетях прокомментировала скандал с боксёром-трансгендером Иман Хелиф на Олимпиаде в Париже, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, олимпийский поединок 1/8 финала между итальянской спортсменской Анджелой Карини и представительницей Алжира Иман Хелиф продлился меньше минуты. Итальянка, расплакавшись прямо на ринге, покинула его после первого же мощного удара в лицо.

"Я всегда дралась с мужчинами, но сегодня мне было слишком больно, — заявила Карини после поединка 1 августа. — Это мог быть главный бой всей моей карьеры, но в тот момент я думала только о том, что должна защищать свою жизнь".

Комментируя инцидент, "казахстанская Барби" отметила, что совершенно не удивлена произошедшему с коллегой, поскольку спорные моменты с участием мужчин в женском боксе происходят вот уже несколько лет. По словам Лукас, она сама стала заложницей практически такой же ситуации в 2020 году.

"Алжирский боксёр — мужчина, который уже очень давно выступает среди женщин. Боксёрша из Италии отказалась продолжать поединок, так как пропустила очень сильный удар. Я с этим самолично сталкивалась, у меня была такая ситуация в жизни. В 2020 году в Иордании я боксировала на лицензионном турнире перед Токио. На первый лицензионный турнир поехала я. Пришел против меня на бой тайский боксёр, парень. Многие это знали и подозревали, что это парень, потому что до этого он выступал в категории "мужчины", тренируется он постоянно с мужчинами, и просто видно по нему, что это парень. В итоге, когда с счетом 3-2 я ему проиграла, хотя я делала всё для победы, это был такой действительно равный поединок, но победу отдали ему, и он в итоге поехал в Токио. Сейчас он снова в Париже", — заявила Ангелина.

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По её словам, если бы не допускали трансгендеров на поединки, то на Олимпиаде в Токио выступала бы она.

"Мы поднимали эту тему, но Казахстанская Федерация Бокса на тот момент меня не поддержала. Они сказали, ну, проиграла, так проиграла, не надо искать отговорки, так скажем. Хотя можно было бы побороться за лицензию, и забрать эту лицензию, которая по праву принадлежала на самом деле мне. И сейчас снова эта ситуация повторяется. И хочу сказать, что там не один алжирец-мужчина выступает в женской категории. Таких несколько: и не два, и не три. Я думаю, что их больше. Просто не все поднимают этот вопрос. То есть перед Олимпийскими играми все участники и участницы знали, что, возможно, будут выступать трансгендеры и что их допустили и это официально. Эта ситуация происходит уже несколько лет. Все знают, что если ты хочешь участвовать на Олимпийских играх, то придется бороться не только с женщинами, но и, возможно, с мужчинами", — сказала Лукас.

Она также высказала своё мнение по поводу трансгендеров в женском боксе.

"Я думаю о том, что если они хотят соревноваться, участвовать в Олимпийских играх, то мужчины, которые себя считают женщинами, пусть соревнуются между собой. Все равно мужская сила есть мужская, да? Поэтому, конечно, считаю это неправильным, но что мы можем сделать и как мы можем этому противостоять, если, например, у Олимпийского комитета на этот счет своё видение? Нам только предстоит готовиться к женщинам и доказывать, что женщины могут всё, и женщины могут даже биться с мужчинами, и со всеми, с кем угодно, да, с кем их поставят. Поэтому, конечно, для меня это не было удивлением вообще", — резюмировала Лукас.

Она также показала подписчикам видео боя 2020 года, о котором шла речь.