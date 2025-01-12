Казахстанская боксерша Ангелина Лукас готовится к предстоящему бою в Москве. Спортсменка показала, чем питается и рассказала, сколько ей нужно сбросить килограмм к поединку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Metaratings.

"К бою я скидываю около 4-5 килограмм. Сразу начинаю придерживаться диеты. Хлеб я не ем, и все остальные мучные продукты, никакой газировки и сладкого", – поделилась Лукас в своих социальных сетях.

Казахстанка также показала из чего состоит ее завтрак и обед.

"На завтрак гречка с огурцами и яйцами. На обед – макароны. Их можно употреблять, но не больше двух раз в неделю в качестве гарнира к белковой пище. Готовлю все сама", – добавила Лукас.

Напомним, следующий бой Ангелина проведет в Москве 31 января на вечере IBA Championship Night. Соперницей станет Айсат Ориоми из Северной Ирландии.