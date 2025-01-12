  • 12 Января, 17:59
  • BAIGENEWS

Ангелина Лукас рассказала о весогонке перед предстоящим боем в Москве

Спортсменка показала, чем питается.

Сегодня, 16:37
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instagram.com/angelina_lukas1997 Сегодня, 16:37
Сегодня, 16:37
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Фото: instagram.com/angelina_lukas1997

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас готовится к предстоящему бою в Москве. Спортсменка показала, чем питается и рассказала, сколько ей нужно сбросить килограмм к поединку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Metaratings. 

"К бою я скидываю около 4-5 килограмм. Сразу начинаю придерживаться диеты. Хлеб я не ем, и все остальные мучные продукты, никакой газировки и сладкого", – поделилась Лукас в своих социальных сетях.

Казахстанка также показала из чего состоит ее завтрак и обед.

"На завтрак гречка с огурцами и яйцами. На обед – макароны. Их можно употреблять, но не больше двух раз в неделю в качестве гарнира к белковой пище. Готовлю все сама", – добавила Лукас.

Напомним, следующий бой Ангелина проведет в Москве 31 января на вечере IBA Championship Night. Соперницей станет Айсат Ориоми из Северной Ирландии.

 
 
 
 
 
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A post shared by Angelina Lukas (@angelina_lukas1997)

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