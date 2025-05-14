Чемпионка мира по боксу казахстанка Ангелина Лукас объявила о проведении титульного боя на Родине, в Таразе, передаёт BaigeNews.kz.

"С радостью объявляю: 1 июня состоится защита моего титула чемпионки мира по версии IBO! Соперница - боксёр из Чили, Даниэла Асенхо. Это один из важнейших и принципиальных боёв в моей жизни и карьере. Я и моя команда сделали всё возможное, чтобы этот бой прошёл именно в Таразе — городе, где я родилась и который навсегда останется моим домом. Очень хочу, чтобы вы пришли и поддержали меня!" - написала Лукас в соцсетях.