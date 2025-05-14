Ангелина Лукас проведёт исторический бой в Таразе
Её соперница родом из Чили.
Вчера, 22:53
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 22:53Вчера, 22:53
141Фото: instagram.com/angelina_lukas1997
Чемпионка мира по боксу казахстанка Ангелина Лукас объявила о проведении титульного боя на Родине, в Таразе, передаёт BaigeNews.kz.
"С радостью объявляю: 1 июня состоится защита моего титула чемпионки мира по версии IBO! Соперница - боксёр из Чили, Даниэла Асенхо. Это один из важнейших и принципиальных боёв в моей жизни и карьере. Я и моя команда сделали всё возможное, чтобы этот бой прошёл именно в Таразе — городе, где я родилась и который навсегда останется моим домом. Очень хочу, чтобы вы пришли и поддержали меня!" - написала Лукас в соцсетях.
Она отметила, что впервые в истории Тараза состоится масштабный международный вечер бокса и бой за звание чемпионки мира.
Самое читаемое
- Рискуют остаться без тепла: новый район Костаная испытывает серьезные проблемы из-за частной котельной
- Зеленский готов встретиться с Путиным в Анкаре или Стамбуле
- В Костанае жалоба стала поводом для судебного разбирательства в отношении главной водоснабжающей компании
- У мамы было так же: врач-гинеколог назвала симптомы, которые женщины годами игнорируют
- Жителя ВКО лишили свободы после свидания с девушкой