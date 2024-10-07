Ангелина Лукас поднялась в мировом рейтинге после завоевания титула чемпионки мира

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (11-1, 5 КО) улучшила свое положение в рейтинге сайта Boxrec.com после победы над аргентинкой Деборой Лопес (21-3-1, 1 КО), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Лукас победила Лопес единогласным решением судей и завоевала вакантный пояс чемпионки мира во втором наилегчайшем весе по версии IBO. В рейтинге BoxRec в этом дивизионе казахстанка поднялась с 12-го места на 11-е.

Отметим, что в этом году Ангелина Лукас провела уже шесть боев: три выиграла нокаутом, три — судейским решением. Ранее она также завоевала второстепенные пояса чемпионки мира по версиям WIBF и WBF.