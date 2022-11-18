Ангелина Лукас на казахском языке сделала заявление о следующем бое

Фото: instagram.com/angelina_lukas1997

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас сделала заявление о следующем бое на казахском языке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

"Я с нетерпением хочу оповестить вас о моем следующем бое. До конца 2022 года я выйду на ринг против еще одной очень сильной соперницы в 10-раундовом поединке за титул чемпиона мира. С нетерпением жду возвращения на ринг! Я уверена, это будет очень интересный бой. Мы собираемся взорвать мир женского профессионального бокса! Жду с нетерпением", - написала Лукас в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Angelina Lukas (@angelina_lukas1997)

Напомним, что 22 октября в Стамбуле (Турция) Лукас одержала досрочную победу в бою с украинкой Аленой Гуриевой и завоевала вакантный пояс UBO International в наилегчайшем весе. Видео ее полного боя можно посмотреть здесь.