"Ангел на берегу": в Астане прохожий спас тонущего мальчика в реке Есиль
Неравнодушный мужчина бросился в воду ради ребёнка.
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В Астане неравнодушный мужчина спас ребёнка, который чуть не утонул в реке Есиль. Инцидент произошёл 11 мая в парке "Акбулак". Момент спасения попал на видео и распространился в социальных сетях, вызвав волну благодарности и обсуждений, передаёт BaigeNews.kz.
Мужчина без колебаний бросился в воду в вещах, чтобы вытащить тонущего мальчика. Позже он прокомментировал ситуацию:
"Ребёнок чуть не утонул. Успел вовремя. Родители отпускают таких одних — ужасно. Если рядом не будет старших, что тогда делать? Надеюсь, это будет уроком".
Очевидцы происшествия также подтвердили, что мальчик находился без присмотра взрослых. В описании к публикации автор обращается ко всем родителям с призывом не оставлять детей без сопровождения вблизи водоёмов.
Пользователи соцсетей массово благодарят мужчину за его мужественный поступок, называя его "ангелом-хранителем" и настоящим героем.
Ранее сообщалось, что пропавшего в апреле мальчика нашли мертвым в Акмолинской области. Предположительно, он утонул.
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