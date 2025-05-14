В Астане неравнодушный мужчина спас ребёнка, который чуть не утонул в реке Есиль. Инцидент произошёл 11 мая в парке "Акбулак". Момент спасения попал на видео и распространился в социальных сетях, вызвав волну благодарности и обсуждений, передаёт BaigeNews.kz.

Мужчина без колебаний бросился в воду в вещах, чтобы вытащить тонущего мальчика. Позже он прокомментировал ситуацию:

"Ребёнок чуть не утонул. Успел вовремя. Родители отпускают таких одних — ужасно. Если рядом не будет старших, что тогда делать? Надеюсь, это будет уроком".

Очевидцы происшествия также подтвердили, что мальчик находился без присмотра взрослых. В описании к публикации автор обращается ко всем родителям с призывом не оставлять детей без сопровождения вблизи водоёмов.

Пользователи соцсетей массово благодарят мужчину за его мужественный поступок, называя его "ангелом-хранителем" и настоящим героем.

Ранее сообщалось, что пропавшего в апреле мальчика нашли мертвым в Акмолинской области. Предположительно, он утонул.