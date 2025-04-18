Сегодня в районе Сарыарка, в столице Казахстана, произошёл крупный пожар - загорелся ангар, в котором хранились автозапчасти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК, столичные огнеборцы оперативно прибыли на место и работали по повышенному рангу вызова.

Для защиты расположенного поблизости частного жилого сектора было развёрнуто четыре боевых участка. Благодаря действиям экстренных служб удалось предотвратить распространение огня за пределы ангара. По информации службы 112, сообщений о пострадавших не поступало.

Пожарные использовали несколько пожарных стволов и обеспечили бесперебойную подачу воды, что позволило локализовать возгорание и в дальнейшем полностью ликвидировать его на площади около 500 квадратных метров.

На месте происшествия продолжают работать специалисты исследовательской испытательной пожарной лаборатории и сотрудники отдела дознания ДЧС - им предстоит установить причину возгорания.

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