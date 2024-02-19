Ангар горит в одном из мебельных цехов Астаны
Сегодня, 09:43
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Сегодня, 09:43Сегодня, 09:43
81Фото: МЧС РК
Столичные огнеборцы тушат пожар в мебельном цехе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщили в МЧС, в 8:44 часов 54 пожарных и 12 единиц техники ДЧС Астаны выехали по повышенному рангу вызова на адрес по улице Коктал, чтобы потушить ангар.
Отмечается, что к тушению пожара огнеборцы приступили сразу, как только прибыли. На месте организован штаб пожаротушения. Предварительная площадь - 500 квадратных метров.
Сообщается, что в тушении также задействованы три сотрудника и одна единица техники Центра медицины катастроф.
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