Анестезиологи из Израиля, Украины, Турции и России приехали в Алматы

Фото: Минздрав РК

В Алматы прошёл VI Конгресс анестезиологов и реаниматологов с участием международных экспертов в этой области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

В ведомстве отметили, что министрество разрабатывает новый стандарт по анестезиологии и реаниматологии, а также намерено устранить дефицит специалистов в этой отрасли медицины.

"По регионам он составляет от 45 до 80 процентов. В настоящее время в медицинских вузах проходят обучение по специальности "Анестезиология и реаниматология взрослая, детская" 821 будущих специалистов, в прошлом году выпуск медиков по данному профилю составил 169 человек, в 2023-м году планируется выпустить 329 анестезиологов, в 2024 – 323 специалиста", — отметили в Минздраве.

На площадке конгресса состоялись пленарные заседания не темы: "Экстракорпоральная детоксикация", "Анестезиология и реаниматология в акушерстве", "Новые технологии в работе и образовании анестезиологов", где были представлены доклады ведущих израильских спикеров. Темы лекций были актуальны и интересны для практикующих врачей анестезиологов и реаниматологов.

"Анестезиолог-реаниматолог — это многопрофильный специалист, поэтому очень важно постоянно быть в курсе новых подходов, а лучшим вариантом здесь является общение с коллегами, уже внедрившими и успешно применяющими те или иные современные достижения", — отметил главный внештатный анестезиолог МЗ РК, профессор Агзам Шаймарданович Жумадилов.

В работе форума приняли участие зарубежные эксперты из Израиля, Украины, Турции и России.