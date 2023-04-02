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Минздрав РК Сегодня, 19:46
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Сегодня, 19:46
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Фото: Минздрав РК

Анестезиологи из Израиля, Украины, Турции и России приехали в Алматы

В Алматы прошёл VI Конгресс анестезиологов и реаниматологов с участием международных экспертов в этой области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

В ведомстве отметили, что министрество разрабатывает новый стандарт по анестезиологии и реаниматологии, а также намерено устранить дефицит специалистов в этой отрасли медицины.

"По регионам он составляет от 45 до 80 процентов. В настоящее время  в медицинских  вузах проходят обучение по специальности "Анестезиология и реаниматология взрослая, детская" 821 будущих специалистов, в прошлом году выпуск медиков по данному профилю составил 169 человек, в 2023-м году планируется выпустить 329 анестезиологов, в 2024 – 323 специалиста", — отметили в Минздраве.

На площадке конгресса состоялись пленарные  заседания не темы: "Экстракорпоральная детоксикация", "Анестезиология и реаниматология в акушерстве",  "Новые технологии в работе и образовании анестезиологов",  где были представлены доклады ведущих израильских  спикеров. Темы лекций были актуальны и интересны для практикующих врачей анестезиологов и реаниматологов.

"Анестезиолог-реаниматолог — это многопрофильный специалист, поэтому очень важно постоянно быть в курсе новых подходов, а лучшим вариантом здесь является общение с коллегами, уже внедрившими и успешно применяющими те или иные современные достижения", — отметил главный внештатный анестезиолог МЗ РК, профессор Агзам Шаймарданович Жумадилов.

В работе форума  приняли участие зарубежные эксперты из Израиля, Украины, Турции и России.

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Сегодня, 19:46
246
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