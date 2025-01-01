Анджелина Джоли и Брэд Питт наконец-то окончательно развелись, достигнув соглашения после восьми лет судебных разбирательств. Об этом сообщил адвокат Джеймс Саймон, представляющий интересы Джоли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ВВС.

"Это всего лишь часть длительного процесса, который начался восемь лет назад. Честно говоря, Анджелина измотана, но она рада, что эта часть завершилась", — отметил адвокат в заявлении журналу People.

Условия соглашения не разглашаются. Адвокаты Питта соглашение о разводе публично не комментировали.

Анджелина и Брэд были одной из самых известных пар в мировой киноиндустрии, они поженились в 2014 году, у них шестеро детей и в прессе их называли "Бранджелиной". Джоли подала на развод в 2016 году, сославшись на "непримиримые разногласия". Позже выяснилось, что она обвиняла Питта в жестоком обращении с ней и двумя их детьми.

Полиция провела расследование инцидента и не стала предъявлять Питту обвинения. Сам он утверждения Джоли категорически отвергал.



Хотя адвокаты Джоли говорят, что соглашение о разводе достигнуто, пока неясно, положит ли оно конец длительной судебной тяжбе экс-супругов из-за французского виноградника.

На момент их свадьбы Питт и Джоли были одними из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. В списке Forbes, опубликованном вскоре после объявления о разводе, состояние пары оценивалось в 400 млн долларов.