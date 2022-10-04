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Андрей Рублёв: "В Казахстане чувствую себя как дома"
Девятая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв успешно стартовал на хардовом турнире категории АТР-500 в Астане. Он не встретил сопротивления в столице Казахстана. В матче первого круга Рублёв, получивший пятый номер посева, обыграл серба Ласло Джере, пробившегося в основную сетку через сито квалификации. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу Андрея. Как и их последний матч - в первом раунде Открытого чемпионата США. После игры первого раунда 24-летний теннисист ответил на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ФТК.
- Нравится ли вам у нас в Казахстане?
- Да, очень сильно нравится. Правда, чувствую себя как дома, классно проводить время.
- В последний раз вы играли в Казахстане в 2014 году. Какие положительные черты можете отметить в развитии тенниса в нашей стране?
- Мне кажется, Казахстан всегда отличался в том плане, что здесь теннис очень любят и многое делают для его развития. Турнир АТР 500 - тому подтверждение. Поэтому могу сказать, что это очень классно, что здесь поддерживают и развивают теннис, что больше детей хотят играть. Это правда классно. Надеюсь, что будет все лучше и лучше.
- Каковы цели до конца сезона?
- Конечно, хотелось бы попробовать квалифицироваться на ATP Finals. Посмотрим, получится.
Следующим соперником Рублёва станет китайский теннисист Чжан Чжичжэнь.
А сегодня в Астане на корт выйдет четвёртая ракетка мира Даниил Медведев. В первом круге он сыграет с испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом.
Напомним, что на турнире в Астане собрался очень сильный состав, в том числе лидер рейтинга испанец Карлос Алькарас. Помимо Медведева и Рублёва, топ-10 представляют грек Стефанос Циципас (6), серб Новак Джокович (7), который только что взял очередной титул на турнире в Телль-Авиве, и поляк Хуберт Хуркач (10).
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