  • 22 Октября, 21:55
  • BAIGENEWS
Геологическая отрасль нуждается в новом импульсе - Токаев
Подросток-убийца собственной матери арестован в ЗКО
Соцвыплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца повысятся в Казахстане
Приговор в деле о взрывах на военном складе под Таразом вынесли в Шымкенте
Казахстанцам могут запретить брать микрозаймы до зарплаты
Новую модель школьного питания разработали в Казахстане
Запретить выдавать новые кредиты проблемным заёмщикам могут в Казахстане
Глава Минсельхоза рассказал, как обеспечить продовольственную безопасность в Казахстане
В Казахстане появятся два новых праздника
Девять детей попали в реанимацию из-за вспышки кори в Атырауской области
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Андрей Голубев выиграл теннисный турнир в Швеции

Сегодня, 21:41
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
instagram.com/andreygolubev87 Сегодня, 21:41
Сегодня, 21:41
113
Фото: instagram.com/andreygolubev87

Казахстанский теннисист Андрей Голубев в дуэте с украинцем Денисом Молчановым стал победителем турнира серии АТР 250 в Стокгольме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В финале парного разряда Голубев и Молчанов встретились с теннисистом из Великобритании Джулианом Кэшем и индийцем Юки Бхамбри и победили их в двух сетах — 7:6 (10:8), 6:2. Таким образом, казахстанец со своим напарником стали победителями соревнований и заработали 108 000 долларов, а также получили по 250 рейтинговых очков.

Ранее по ходу турнира Андрей Голубев и Денис Молчанов также победили аргентинцев Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени — 7:5, 3:6, 10:7 и дуэты Франсишку Кабрал (Португалия) / Генри Паттен (Великобритания) — 7:6, 6:7, 10:8 и Роберт Галлоуэй (США) / Албано Оливетти (Франция) — 7:5, 6:2. 

Самое читаемое

Наверх