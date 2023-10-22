Андрей Голубев выиграл теннисный турнир в Швеции

Казахстанский теннисист Андрей Голубев в дуэте с украинцем Денисом Молчановым стал победителем турнира серии АТР 250 в Стокгольме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В финале парного разряда Голубев и Молчанов встретились с теннисистом из Великобритании Джулианом Кэшем и индийцем Юки Бхамбри и победили их в двух сетах — 7:6 (10:8), 6:2. Таким образом, казахстанец со своим напарником стали победителями соревнований и заработали 108 000 долларов, а также получили по 250 рейтинговых очков.

Ранее по ходу турнира Андрей Голубев и Денис Молчанов также победили аргентинцев Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени — 7:5, 3:6, 10:7 и дуэты Франсишку Кабрал (Португалия) / Генри Паттен (Великобритания) — 7:6, 6:7, 10:8 и Роберт Галлоуэй (США) / Албано Оливетти (Франция) — 7:5, 6:2.