Андрей Голубев стал победителем "Челленджера" в Австрии

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Казахстанец Андрей Голубев в дуэте с украинцем Денисом Молчановым выиграл титул в парном разряде турнира серии "Челленджер" в Зальцбурге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Казахстанско-украинский дуэт был посеян в парном разряде турнира ATP Challenger 125 SALZBURG OPEN 2023 с призовым фондом в 145 тысяч евро под третьим номером, в финале Голубев и Молчанов обыграли четвертую сеянную пару соревнования, индусов Анируду Сандрасекара/Виджая Сундаром Прашантома со счетом 6:4, 7:6 (10:8).

Первую совместную победу Андрей и Денис отпраздновали в мае, в рамках туринского "Челленджера", всего же у казахстанского теннисиста теперь 16 побед в парных разрядах "Челленджеров". Две из них — в нынешнем сезоне.