Андрей Чугай не смог пробиться в 1/4 финала Олимпиады-2024

Член команды Казахстана по велоспорту на треке Андрей Чугай завершил выступление на Олимпийских играх-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оlympic.kz.

Он не смог пробиться в 1/4 финала через утешительный раунд. В своем заезде Чугай показал третий результат.

Право стать четвертьфиналистом получали только первые два спортсмена.