  • 11 Августа, 01:18
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Андрей Чугай не смог пробиться в 1/4 финала Олимпиады-2024

Вчера, 23:23
АВТОР
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Сали Сабиров Вчера, 23:23
Вчера, 23:23
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Фото: Сали Сабиров

Член команды Казахстана по велоспорту на треке Андрей Чугай завершил выступление на Олимпийских играх-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оlympic.kz

Он не смог пробиться в 1/4 финала через утешительный раунд. В своем заезде Чугай показал третий результат.

Право стать четвертьфиналистом получали только первые два спортсмена.

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