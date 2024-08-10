Андрей Чугай не смог пробиться в 1/4 финала Олимпиады-2024
Вчера, 23:23
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Вчера, 23:23Вчера, 23:23
109Фото: Сали Сабиров
Член команды Казахстана по велоспорту на треке Андрей Чугай завершил выступление на Олимпийских играх-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оlympic.kz.
Он не смог пробиться в 1/4 финала через утешительный раунд. В своем заезде Чугай показал третий результат.
Право стать четвертьфиналистом получали только первые два спортсмена.