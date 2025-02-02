Анастасия Городко завоевала серебро на этапе Кубка мира в Канаде
Спортсменка успешно выступила в параллельном могуле.
Сегодня, 10:29
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Сегодня, 10:29Сегодня, 10:29
44Фото: НОК РК
Представительница команды Казахстана по фристайл-могулу Анастасия Городко стала второй на этапе Кубка мира в канадском Вал Сент-Коме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Спортсменка успешно выступила в параллельном могуле.
По ходу соревнований Городко выбила из борьбы за "золото" олимпийскую чемпионку Перрин Лаффон (Франция), победив её в полуфинале.
В решающем заезде казахстанка встретилась с Джейлин Кауф. Сильнее оказалась американская спортсменка.
Третье место заняла упомянутая выше Лаффон. Юлия Галышева финишировала девятой, Аяулым Амренова показала 13-й результат.
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