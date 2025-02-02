  • 2 Февраля, 10:44
  • BAIGENEWS

Анастасия Городко завоевала серебро на этапе Кубка мира в Канаде

Спортсменка успешно выступила в параллельном могуле.

Сегодня, 10:29
АВТОР
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НОК РК Сегодня, 10:29
Сегодня, 10:29
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Фото: НОК РК

Представительница команды Казахстана по фристайл-могулу Анастасия Городко стала второй на этапе Кубка мира в канадском Вал Сент-Коме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Спортсменка успешно выступила в параллельном могуле.

По ходу соревнований Городко выбила из борьбы за "золото" олимпийскую чемпионку Перрин Лаффон (Франция), победив её в полуфинале.

В решающем заезде казахстанка встретилась с Джейлин Кауф. Сильнее оказалась американская спортсменка. 

Третье место заняла упомянутая выше Лаффон. Юлия Галышева финишировала девятой, Аяулым Амренова показала 13-й результат. 

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