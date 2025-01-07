Анастасия Городко завоевала серебро чемпионата мира по фристайлу-могулу
Золото взяла японка Юма Тагучи.
Сегодня, 16:38
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Сегодня, 16:38Сегодня, 16:38
98Фото: ДРС
Казахстанская лыжница Анастасия Городко завоевала "серебро" юниорского чемпионата мира по фристайл-могулу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта МТС РК.
Соревнования проходили на Шымбулаке в Алматы.
В финале казахстанка набрала 70.79 балла. Этот результат позволил ей занять второе место.
Обладательницей золота стала японка Юма Тагучи (72.43 балла). Тройку лидеров замкнула еще одна японка Мисе Курия (66,63).
Напомним, что Анастасия завоевала золотую медаль в одиночном разряде на чемпионате мира среди юниоров, который проходил в итальянском городе Кьеза-ин-Вальмаленко в 2022 и 2024 годах.
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