  • 1 Марта, 16:30
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Анастасия Городко завоевала бронзовую медаль Кубка мира

В малом финале Анастасия опередила американку Тесс Джонсон.

Сегодня, 15:34
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пресс-служба Дирекции развития спорта МТС РК Сегодня, 15:34
Сегодня, 15:34
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Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта МТС РК

В Алматы на этапе Кубка мира по фристайлу казахстанская спортсменка Анастасия Городко вошла в число призёров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

Представительница национальной сборной заняла  третье место в параллельном могуле. В малом финале Анастасия опередила американку Тесс Джонсон, которая накануне одержала победу в индивидуальной дисциплине.

В суперфинале за золото боролись серебряный призёр Олимпиады в Пекине, трёхкратная вице-чемпионка мира Джейлин Кауф и японка Рино Янагимото. Победу одержала американская спортсменка.

Ещё одна казахстанка, бронзовый призёр Олимпиады в Пхёнчхане Юлия Галышева, дошла до четвертьфинала, где уступила Анастасии Городко.

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