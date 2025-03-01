Анастасия Городко завоевала бронзовую медаль Кубка мира
В малом финале Анастасия опередила американку Тесс Джонсон.
Сегодня, 15:34
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Сегодня, 15:34Сегодня, 15:34
107Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта МТС РК
В Алматы на этапе Кубка мира по фристайлу казахстанская спортсменка Анастасия Городко вошла в число призёров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.
Представительница национальной сборной заняла третье место в параллельном могуле. В малом финале Анастасия опередила американку Тесс Джонсон, которая накануне одержала победу в индивидуальной дисциплине.
В суперфинале за золото боролись серебряный призёр Олимпиады в Пекине, трёхкратная вице-чемпионка мира Джейлин Кауф и японка Рино Янагимото. Победу одержала американская спортсменка.
Ещё одна казахстанка, бронзовый призёр Олимпиады в Пхёнчхане Юлия Галышева, дошла до четвертьфинала, где уступила Анастасии Городко.