В Алматы на этапе Кубка мира по фристайлу казахстанская спортсменка Анастасия Городко вошла в число призёров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

Представительница национальной сборной заняла третье место в параллельном могуле. В малом финале Анастасия опередила американку Тесс Джонсон, которая накануне одержала победу в индивидуальной дисциплине.

В суперфинале за золото боролись серебряный призёр Олимпиады в Пекине, трёхкратная вице-чемпионка мира Джейлин Кауф и японка Рино Янагимото. Победу одержала американская спортсменка.

Ещё одна казахстанка, бронзовый призёр Олимпиады в Пхёнчхане Юлия Галышева, дошла до четвертьфинала, где уступила Анастасии Городко.