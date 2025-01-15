Анастасия Городко взяла второе золото на Универсиаде
Таким образом, могулисты принесли стране четыре медали.
Сегодня, 20:08
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Сегодня, 20:08Сегодня, 20:08
99Фото: НОК РК
Представительница команды Казахстана по фристайл-могулу Анастасия Городко во второй раз стал победительницей Универсиады в Турине (Италия), передаёт BaigeNews.kz.
До финала в параллельном могуле дошли казахстанки Анастасия Городко и Аяулым Амренова. Сильнее в решающем заезде оказалась Городко, которая днем ранее выиграла соревнования в могуле.
Добавим, что в мужском параллельном могуле Антон Бондарев отметился серебряной медалью, уступив в финале Шиме Кавоке из Японии.
Таким образом, могулисты принесли стране четыре медали.
Напомним, Елдоса Сметова признали лучшим дзюдоистом года.
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