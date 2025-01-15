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Анастасия Городко взяла второе золото на Универсиаде

Таким образом, могулисты принесли стране четыре медали.

Сегодня, 20:08
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НОК РК Сегодня, 20:08
Сегодня, 20:08
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Фото: НОК РК

Представительница команды Казахстана по фристайл-могулу Анастасия Городко во второй раз стал победительницей Универсиады в Турине (Италия), передаёт BaigeNews.kz.

До финала в параллельном могуле дошли казахстанки Анастасия Городко и Аяулым Амренова. Сильнее в решающем заезде оказалась Городко, которая днем ранее выиграла соревнования в могуле.

Добавим, что в мужском параллельном могуле Антон Бондарев отметился серебряной медалью, уступив в финале Шиме Кавоке из Японии.

Таким образом, могулисты принесли стране четыре медали. 

Напомним, Елдоса Сметова признали лучшим дзюдоистом года.

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