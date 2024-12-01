Анастасия Городко стала седьмой на этапе Кубка мира по фристайлу-могул
Соревнования проходят в Финляндии.
Сегодня, 10:07
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Сегодня, 10:07Сегодня, 10:07
134Фото: Olympic.kz
В Руке состоялся первый этап Кубка мира по фристайлу-могул, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Лучшей результат в команде показала Анастасия Городко. Спортсменка завершила выступление на седьмом месте.
Следом за ней расположилась Юлия Галышева. Аяулым Амренова финишировала 12-й.
В мужских соревнованиях Павел Колмаков стал 21-м, Фёдор Бугаков - 32-м, Антон Бондарев - 38-м.
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