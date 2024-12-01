Анастасия Городко стала седьмой на этапе Кубка мира по фристайлу-могул

В Руке состоялся первый этап Кубка мира по фристайлу-могул, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Лучшей результат в команде показала Анастасия Городко. Спортсменка завершила выступление на седьмом месте.

Следом за ней расположилась Юлия Галышева. Аяулым Амренова финишировала 12-й.

В мужских соревнованиях Павел Колмаков стал 21-м, Фёдор Бугаков - 32-м, Антон Бондарев - 38-м.