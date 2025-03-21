Анастасия Городко принесла Казахстану бронзу чемпионата мира по фристайлу в Швейцарии
Чемпионкой мира стала американка Джейлин Кауф, а серебряную медаль завоевала её соотечественница Джонсон Тесс.
Сегодня, 19:47
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Сегодня, 19:47Сегодня, 19:47
31Фото: МТС РК
Казахстанская спортсменка Анастасия Городко завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по фристайлу, который проходит в Швейцарии, сообщает BaigeNews.kz. со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.
В соревнованиях по параллельному могулу представительница национальной сборной показала высокий уровень подготовки и уверенно финишировала третьей, пополнив медальную копилку страны.
Чемпионкой мира стала американка Джейлин Кауф, а серебряную медаль завоевала её соотечественница Джонсон Тесс.
В турнире также выступили ещё две казахстанские спортсменки — Юлия Феклистова и Юлия Галышева, но, к сожалению, завершили борьбу на стадии 1/16 финала.
Видео: МТС РК