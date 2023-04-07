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Анархан Дюсенова возглавила аппарат Минтруда и соцзащиты
Приказом министра труда и социальной защиты населения Анархан Дюсенова назначена на должность руководителя аппарата министерства труда и социальной защиты населения РК. Об этом сообщили в пресс-службе правительства, передаёт BaigeNews.kz.
Анархан Дюсенова родилась 18 апреля 1971 года в Кокчетавской области. Окончила Кокшетауский государственный университет имени Ш.Уалиханова, по специальности учитель биологии и химии.
Трудовой стаж начала в 1990 году в сфере здравоохранения Тайыншинского района, где работала до 2003 года.
В 2003-2006 годы — секретарь Тайыншинского районного маслихата;
В 2006-2011 годы — заместитель акима Тайыншинского района;
В 2011-2014 годы — первый заместитель председателя Тайыншинского районного филиала партии "Нұр Отан";
В 2014-2019 годы — заместитель акима Северо-Казахстанской области по социальным вопросам;
В 2019-2020 годы — директор департамента организационно-территориальной работы Центрального аппарата партии Nur Otan.
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