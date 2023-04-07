  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

пресс-службы правительства РК Сегодня, 10:25
228
Сегодня, 10:25
228
Фото: пресс-службы правительства РК

Анархан Дюсенова возглавила аппарат Минтруда и соцзащиты

Приказом министра труда и социальной защиты населения Анархан Дюсенова назначена на должность руководителя аппарата министерства труда и социальной защиты населения РК. Об этом сообщили в пресс-службе правительства, передаёт BaigeNews.kz.

Анархан Дюсенова родилась 18 апреля 1971 года в Кокчетавской области. Окончила Кокшетауский государственный университет имени Ш.Уалиханова, по специальности учитель биологии и химии.

Трудовой стаж начала в 1990 году в сфере здравоохранения Тайыншинского района, где работала до 2003 года.

В 2003-2006 годы — секретарь Тайыншинского районного маслихата;

В 2006-2011 годы — заместитель акима Тайыншинского района;

В 2011-2014 годы — первый заместитель председателя Тайыншинского районного филиала партии "Нұр Отан";

В 2014-2019 годы — заместитель акима Северо-Казахстанской области по социальным вопросам;

В 2019-2020 годы — директор департамента организационно-территориальной работы Центрального аппарата партии Nur Otan.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:25
228
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх