Аналог LinkedIn для выпускников вузов создали в Казахстане

Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

Между министерством науки и высшего образования РК и ректорами местных вузов подписан меморандум о запуске пилотного проекта "Национальный цифровой карьерный центр", передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в МНВО, в работе пилотного проекта примут участие шесть университетов: Павлодарский педагогический университет, Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова, Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева, Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. Сатпаева, Южно-Казахстанский университет имени М. Ауезова и Атырауский университет нефти и газа имени С. Утебаева.

Цель проекта – создание единой цифровой платформы, объединяющей все вузы РК с целью повышения уровня трудоустройства выпускников и обеспечения системного подхода к подготовке студентов к дальнейшей профессиональной карьере.

По словам министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, интеграция всех баз данных университетов даст реальную и динамичную картину о выпускниках, образовательных программах и об общих показателях вузов. Также министерство благодаря запуску этого проекта сможет на системном уровне оказывать поддержку учебным заведениям.

"Единая цифровая платформа позволит работодателям выбрать для себя талантливых студентов, а выпускники смогут ускоренно трудоустроиться и им предоставится широкий выбор вакансий", - подчеркнул СаясатНурбек.

Министр отметил, что данный проект можно назвать аналогом LinkedIn (социальная сеть для поиска и установления деловых контактов), но он адаптирован под казахстанский рынок труда и ориентирован на только закончивших университет молодых специалистов.

Участники встречи сошлись во мнении, что пилотный проект по созданию Национального цифрового карьерного центра поможет решить ряд проблем при трудоустройстве выпускников. В рамках проекта будет создана единая база студентов с централизованным доступом для работодателей и госорганов.