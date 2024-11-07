Аналог Android намерены разработать в России

В России планируют разработать аналог мобильной операционной системы Android, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.

Предполагается, что российский аналог Android станет одной из двух операционных систем, на которых будут работать планшеты для учителей и врачей.

По словам Шадаева, первая ОС, "Аврора", будет использоваться, например, учителями для ведения электронных журналов и дневников.

"Мы сейчас разрабатываем на базе AOSP свой аналог Android, который будет у нас второй системой... который не потребует адаптации большого количества мобильных приложений", — цитирует его Интерфакс.

По мнению главы Минцифры, такой подход обеспечит надёжную защиту персональных данных и чёткую работу производственных приложений, а также позволит учителям и врачам использовать необходимые им Android-приложения.

В ведомстве намерены согласовать данный вопрос к весне 2025 года.