Аналитики заявили, что лесникам до сих пор не повысили зарплаты в Казахстане
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С 1 июля должностные оклады работников государственных лесных учреждений должны быть повышены на 100%, но фактически этого до сих пор не произошло, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.
Аналитики решили проверить, действительно ли заработная плата лесников была повышена на 100% и с удивлением обнаружили, что этого до сих пор не произошло.
По данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, в октябре 2023 года среднемесячная номинальная заработная плата государственных инспекторов по охране леса составляла 165,1 тысячи тенге. Это больше показателей 2022 года, но не на 100%, а всего лишь на 16,2%.
Заработная плата егерей увеличилась за год на 24,7% и составила 155,2 тысячи тенге.
На 21% и 12% соответственно подросли и зарплаты начальников лесничеств и лесхозов. Теперь они зарабатывают около 200 тысяч тенге.
В сборнике БНС АСПиР РК подтверждения стопроцентного повышения зарплат не найдено ни по одной из профессий лесной отрасли.
А согласно информации из представленных вакансий на Enbek.kz, повышенный уровень заработной платы (от 173 тысяч тенге) лесникам предлагают только крупные природоохранные учреждения (резерваты и заповедники), которые относятся к Комитету лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов РК. Заработная плата в лесхозах в ведении областных управлений природных ресурсов уровень зарплат всё такой же низкий - от 70 тысяч до 130 тысяч тенге.
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