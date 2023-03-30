Аналитики прогнозируют высокую инфляцию в Казахстане с 2023 по 2025 год

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Аналитики ожидают более высокую инфляцию в 2023-2025 годах, чем в 2022 году, передаёт BaigeNews.kz.

В 2023 году эксперты прогнозируют инфляцию на уровне 12,2 процента (в феврале – 11,8 процента), в 2024 году – 8,8 процента (8,0 процента) и в 2025 году – 7,2% (7 процентов). Таковы очередные результаты макроэкономического опроса среди экспертного сообщества, опубликованные Нацбанком.

"Как следствие повышены ожидания по базовой ставке на 2023 и 2024 годы - до 15,7 процента (15,5 процента) и 11,7 процента (11,4 процента) в среднем за год, соответственно. В 2025 году базовая ставка прогнозируется на уровне 9 процентов, что немного ниже предыдущих оценок. Таким образом, участники рынка ожидают сохранение высокой базовой ставки с последующим медленным снижением в перспективе", - говорится в сообщении.

Кроме того, понижены прогнозы по экспорту и импорту товаров и услуг. Ожидания по росту экономики Казахстана и цены на нефть не изменились.

К слову, в опросе принимали участие 12 организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану. В число респондентов вошли профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства.

Отметим, макроэкономический опрос не содержит прогнозы Национального Банка. Он представляет собой обзор независимого мнения, оценок и ожиданий профессиональных участников рынка по развитию ситуации на внутреннем и мировом рынках.