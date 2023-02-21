Аналитики поставили Казахстан по восприятию коррупции рядом с Танзанией

Фото: ranking.kz

Казахстан опустился на одну позицию в индексе восприятия коррупции (ИВК) в 2022 году, набрав 36 баллов из 100 возможных. Таким образом, из 180 стран в рейтинге, составленном организацией Transparency International, Казахстан занял 101-е место, разделив соседство с Танзанией (38 баллов) и Малавией (34 балла), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz. По итогам 2021 года Казахстан набрал 37 баллов.

Напомним, в соответствии с правилами исследования каждой стране присуждаются баллы на основании опросов экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями по всему миру. Ноль баллов означает максимальный уровень восприятия коррупции в государственном секторе, и наоборот, 100 баллов — это минимальный уровень.

Аналитики отмечают, что средний ИВК по миру уже одиннадцатый год подряд держится на уровне 43-ёх баллов, что говорит о том о безуспешных попытках борьбы с коррупцией многих стран мира.

Лучшие позиции в рейтинге по индексу восприятия коррупции за 2022 год заняли Дания (90 баллов), а также Финляндия и Новая Зеландия (по 87 баллов).

Среди стран ЕАЭС выше Казахстана расположились Армения (46 баллов и 63-е место) и Беларусь (39 баллов и 91-е место). Хуже дела с коррупцией, по данным Transparency International, обстоят в России (28 баллов и 137-е место) и в Кыргызстане (27 баллов и 140-е место).

Стоит отметить: с 2017 года 95 процентов рассматриваемых государств никак не улучшают ситуацию с коррупцией, а в 2022 году более чем две трети стран продемонстрировали серьёзный уровень коррупции, набрав менее 50 баллов.

Тем временем, пока Казахстан теряет баллы в индексе, аналитики решили узнать, как сами казахстанцы оценивают меры борьбы с коррупцией в стране. Так, полное доверие к антикоррупционной службе, согласно исследованию Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК в 2022 году высказали лишь 29,2 процента респондентов, против 25,1 процента в 2021 году. Частично согласны с утверждением, что этой службе можно доверять 30,5 процента ответивших. При этом доля респондентов, которые не вполне согласны доверять Антикору, выросла: с 2,8 процента до 3,3 процента. Доля тех, кто службе полностью не доверяет, за год уменьшилась до 1,6 процента. Сократилась и доля тех, кто с этой службой никогда не сталкивался: с 44 процентов до 35,5 процента.

Основной причиной недоверия или низкой степени доверия к антикоррупционной службе послужила уверенность 35,4 процента респондентов в том, что сам Антикор коррумпирован. Ещё 34,2 процента отметили, что деятельность службы чаще связана с мерами наказания, чем непосредственно с защитой прав граждан. 20,6 процента респондентов упомянули низкий уровень профессионализма сотрудников.

Более того, 9,2 процента респондентов, отметивших, что частично или полностью не доверяют Антикоррупционной службе, испытывают по отношению к Антикору страх, а 8,4 процента ранее сталкивались со службой и не получили положительного результата.

При этом только за январь 2023 года за совершение коррупционных преступлений было осуждено 91 лицо, в том числе 31 человек — за дачу взятки, 22 — за получение взятки, 19 — за мошенничество, восемь — за присвоение или растрату вверенного чужого имущества, по пять — за злоупотребление должностными полномочиями и посредничество во взяточничестве, один казахстанец — за превышение власти или должностных полномочий.

В январе 2022 года за совершение коррупционных преступлений были осуждены 24 казахстанца, при этом в январе 2020-го и 2021 года — по 54 человека.