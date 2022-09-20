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Аналитики посчитали, в каких министерствах Казахстана больше всего коррупционеров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz. Лидером антирейтинга назвали Министерство финансов.

По итогам января – августа 2022 года в уголовных делах по коррупционным правонарушениям фигурировали 111 сотрудников министерств. Это на 20,7 процента больше, чем годом ранее. Чаще всего на коррупции попадались сотрудники Министерства финансов: 33 человека, против 31 годом ранее. Далее идут Министерство обороны Казахстана (22 человека, плюс 83,3 процента за год), Министерство сельского хозяйства (16 человек, плюс 23,1 процента с 2021 года) и Министерство индустрии и инфраструктурного развития (16 человек, что в 5,3 раза больше, чем годом ранее).

Среди преступников 102 сотрудника совершили тяжкие преступления,четыре человека — преступления средней тяжести, и ещё четыре — преступления небольшой тяжести, один человек — особо тяжкое преступление.

77 человек попались на получении взятки. Ещё 14 человек совершили коррупционные мошенничества, семь попались на злоупотреблении должностными полномочиями, шесть - на даче взятки и пять - на присвоении или растрате вверенного чужого имущества.

Антилидерами в региональном разрезе оказались Алматы: 23 человека. Там количество коррупционеров за год выросло сразу в 3,3 раза. Далее идут Шымкент (12 человек, годовой рост — в четыре раза) и Алматинская область (10 человек, минус 9,1 процента).

По данным аналитиков, меньше всего "министерских" правонарушителей живёт в Кызылординской и Западно-Казахстанской областях: по два человека в каждом регионе. В трёх новообразованных областях, а также в Карагандинской и Костанайской областях случаи коррупционных правонарушений со стороны работников министерств не зафиксированы.