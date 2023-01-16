Аналитики назвали самый аварийный день недели в Казахстане

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В Казахстане за январь-ноябрь 2022 года произошло 13,4 тысячи дорожно-транспортных происшествий. Из них 1,7 тысячи (или 13 процентов) происшествий закончились смертельным исходом, сообщает Ranking.kz. По данным аналитиков, самым аварийным днём в стране стал понедельник. ДТП часто происходили также в субботу и во вторник. Реже всего такие происшествия фиксировались по четвергам, передаёт BaigeNews.kz.

Отмечается, что из общего числа зарегистрированных правонарушений 11,6 тысячи случаев произошли по вине водителей, 378 случаев — по вине пешеходов, три случая — по вине коммунальных служб, по одному случаю — по вине дорожных служб и подрядчиков.

68 процентов всех ДТП в стране были зарегистрированы днём, 19 процентов — во время сумерек, 12 процентов — ночью.

Чаще всего регистрировались ДТП с наездом на пешехода: 5 000 происшествий. На второй и третьей строчках оказались случаи столкновения транспортных средств (3 200) и опрокидывания (1 200). Трагическую пятёрку замкнули случаи наездов на препятствия (514) и падений пассажиров (339).

В региональном разрезе чаще всего ДТП регистрировались в Алматы: 3 500 аварий, плюс 20,6 процента за год, Алматинской области: 1 900 случаев, (минус 8,2 процента) и Жамбылской области: 1 400 (плюс 21,9 процента) области.

Меньше всего ДТП было зафиксировано в новообразованных областях — Улытауской, Абайской и Жетысуской (33, 94 и 226 случаев соответственно). Низкие показатели аналитики связывают с тем, они были образованы лишь в середине 2022 года.

Смертельным исходом чаще всего заканчивались ДТП, зарегистрированные в Туркестанской (37 процентов от общего количества происшествий), Карагандинской (33,9 процента), Улытауской (33,3 процента), Абайской (29,8 процента) и Кызылординской (23,4 процента) областях. Наименьшее количество ДТП со смертельным исходом зарегистрировали в Алматы (2,4 процента) и Астане (3,5 процента), а также в Жамбылской области (10,1 процента).

За январь–ноябрь 2022 года в стране в результате ДТП пострадали 19,5 тысячи человек — на девять процентов больше, чем годом ранее. Среди них численность раненых составила 17,3 тысячи, погибших — 2,2 тысячи человек. В том числе были ранены 9,6 тысячи мужчин и 7,7 тысячи женщин, погибли 1,7 тысячи мужчин и 568 женщин.

В региональном разрезе больше всего пострадавших в ДТП насчитывалось в Алматы (4,1 тысячи человек), а также в Алматинской области (3,1 тысячи человек) и Жамбылской (2,3 тысячи человек) областях.

По оперативным данным Национального координационного центра экстренной медицины, за первые три дня 2023 года 116 человек пострадали в ДТП на дорогах РК и обслуженных экстренной службой регионов. Из них 26 детей, три беременные женщины. 76 человек были доставлены в стационар, девять погибли, сообщает Минздрав РК.